Budget sempre sotto controllo con MoneyMap, l'IA inclusa con Fineco

Con Fineco hai trovato la banca perfetta: all’avanguardia, affidabile e convenientissima. Oltre che ricca di vantaggi: un conto multivaluta, operazioni gratis, bonifici SEPA, pagamento MAV e RAV, pagamento tasse F24 e molto altro. Anche canone gratuito per i primi dodici mesi, grazie alla promozione attiva per tutti i nuovi clienti.

Ma la vera ciliegina sulla torta è MoneyMap: l’intelligenza artificiale a servizio del tuo risparmio che analizza e categorizza automaticamente tutti i tuoi movimenti per aiutarti a gestire al meglio le tue finanze. Il servizio è integrato gratuitamente in ogni conto Fineco: ti basta essere titolare per richiederlo.

Definisci un budget: come funziona MoneyMap?

Ti piacerebbe risparmiare senza rinunciare al piacere di fare acquisti? MoneyMap è la risposta ai tuoi desideri. La sua caratteristica principale è infatti la capacità di categorizzare automaticamente entrate e uscite: una funzionalità che ti aiuta così a creare un budget personalizzato per gestire al meglio le tue finanze.

MoneyMap è un servizio gratuito e integrato nel tuo conto Fineco, senza alcuna spesa aggiuntiva. Basta attivarlo e definire il tuo budget in pochi semplici passi. Da quel momento in avanti, sarai in grado di monitorare i tuoi risparmi e capire dove stai spendendo di più. Grazie alla categorizzazione automatica o personalizzata dei tuoi acquisti, sarai sempre aggiornato sui tuoi movimenti e sul rispetto del budget, con notifiche di alert al raggiungimento delle soglie impostate.

Se stai pensando di aprire un conto Fineco, per te c’è una buona notizia: per tutto il tuo primo anno, il canone sarà assolutamente gratuito. Aprire un conto è semplice e veloce: basta collegarsi alla pagina della promozione e richiedere l’apertura del conto. Anche i requisiti sono a portata di tutti: è necessario essere maggiorenni e risiedere in Italia. In fase di registrazione, dovrai avere con te un documento di riconoscimento e il tuo smartphone per l’autenticazione.

