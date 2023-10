Bucato sempre bagnato ADDIO: lavasciuga smart Candy in promo WOW (399€)

Questa lavasciuga smart di Candy è il sogno di ogni famiglia moderna che desidera semplificare il lavaggio dei propri indumenti. Con una capacità di 8kg per il lavaggio e 5kg per l’asciugatura, ti offre una soluzione completa e conveniente per le esigenze di lavaggio quotidiane. Dotata di funzioni intelligenti e connettività NFC, è progettata per offrire un’esperienza di lavaggio superiore, risparmiando tempo ed energia. Adesso da Amazon puoi portarla a casa al prezzo che mai spereresti: completa al volo il tuo ordine per averla a 399€ con spedizioni (consegna al piano programmata) veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, è quasi finita.

Questa macchina eccezionale offre un consumo ridotto di energia senza compromettere le prestazioni. Con una velocità di centrifuga di 1400 giri al minuto, i tuoi indumenti saranno asciutti in meno tempo, riducendo il tempo di asciugatura e il consumo energetico complessivo.

Grazie alla connettività NFC, puoi controllare e gestire ogni aspetto direttamente dal tuo smartphone. Basta scaricare l’applicazione Candy Simply-Fi e avrai accesso a una serie di funzioni avanzate, come la selezione dei programmi di lavaggio, il monitoraggio del ciclo di lavaggio in corso e la ricezione di notifiche quando il lavaggio è completato. Questa funzionalità intelligente ti consente di gestire il tuo tempo in modo efficiente e di adattare il lavaggio alle tue esigenze specifiche.

Addirittura, è dotata di un’opzione vapore che elimina efficacemente le pieghe dai tuoi indumenti, riducendo al minimo la necessità di stirare. Inoltre, il rilevatore di peso integrato è in grado di adattare automaticamente il ciclo di lavaggio alla quantità di indumenti presenti nel cestello, garantendo un lavaggio ottimale senza spreco di acqua ed energia.

Con le sue dimensioni di 60x53x85 cm, si adatterà facilmente a qualsiasi spazio nella tua casa, offrendo un design moderno e compatto. Il suo colore bianco luminoso si integra perfettamente con qualsiasi arredamento, aggiungendo un tocco di stile alla tua lavanderia.

Realizza adesso il desiderio di avere in casa una lavasciuga completa come questo splendido modello smart di Candy. A questo prezzo, grazie alle promozioni Amazon a tempo, l’investimento è compatto. Se le scorte non sono già finite, completa al volo il tuo ordine per averla a 399€. Grazie ai servizi Prime, la ricevi in modo veloce e gratuito con consenga programmata.

