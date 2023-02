Bristol City-Manchester City: guarda in streaming la FA Cup

Questa sera, alle ore 21:00, fischierà il calcio di inizio per Bristol City- Manchester City. Partita valida per la FA Cup, tutti gli appassionati di calcio non possono perderla. Guardala in live streaming con DAZN attivando uno degli abbonamenti disponibili a un prezzo decisamente speciale e super competitivo.

Si tratta di un’occasione incredibile perché i vantaggi non sono solo legati alla FA Cup. Infatti, con un solo abbonamento a DAZN oltre alla Serie A TIM potrai anche guardare LaLiga, Serie BKT, Serie C, UEFA Europa League, UEFA Champions League, calcio internazionale, Eurosport 1, Eurosport 2, UFC, Matchroom e Golden Boy.

Il Bristol City si trova a metà classifica in Championship. Quindi deve fare tutto il possibile per portarsi a casa la vittoria contro il Manchester City che non vede in questa occasione dalla doppia semifinale di Carabao del 2018. Solo questa sera, al termine dei 90 minuti di gioco, sapremo se saranno riusciti a dare del filo da torcere ai Pep Guardiola.

Bristol City- Manchester City: live match e formazioni

La telecronaca di Bristol City- Manchester City è stata affidata a una delle voci più apprezzate in DAZN, Riccardo Mancini. Il live match avrà inizio in streaming alle ore 21:00 di questa sera. Vediamo ora quali saranno le due probabili formazioni che scenderanno in campo per questo avvincente e importante appuntamento.

Bristol City (4-2-3-1)

O’Leary

Tanner

Vyner

Atkinson

Pring

Williams

James

Sykes

Scott

Mehmeti

Bell

O’Leary Tanner Vyner Atkinson Pring Williams James Sykes Scott Mehmeti Bell Manchester City (3-4-2-1)

Ederson

Walker

Laporte

Dias

Foden

Silva

Rodri

Grealish

Gundogan

De Bruyne

Haaland

Se in questi giorni ti trovi all’estero non ti preoccupare. Grazie al Regolamento sulla portabilità transfrontaliera potrai vedere la partita e utilizzare il tuo abbonamento a DAZN con contenuti italiani tranquillamente, senza limitazioni e in modo del tutto legale nei seguenti Paesi, facenti parte dello SEE:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Diverso se viaggi al di fuori dell’Unione Europea o non hai la portabilità transfrontaliera. In questo caso non avrai accesso allo sport che vedi di solito a casa tua, ma vedrai i programmi che sono normalmente disponibili nel Paese che stai visitando.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.