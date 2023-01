Bravely Default II per Nintendo Switch: che sconto su Amazon, solo 29 euro

Amazon.it fa un grandissimo regalo agli appassionati di videogiochi che possiedono una Nintendo Switch. Bravely Default II, fantastico JRPG firmato Square Enix, è in offerta al suo prezzo migliore di sempre: acquistandolo oggi puoi pagarlo infatti soltanto 29,98 euro con spedizione Prime inclusa.

Bravely Default II: il JRPG esclusivo per Nintendo Switch ad un super prezzo

Sviluppato in esclusiva per Nintendo Switch, questo sequel di Bravely Default è stato progettato per darti una nuova storia, un nuovo mondo e nuovi eroi oltre ad una colonna sonora completamente inedita. Con un gameplay tradizionale pensato per gli amanti del genere, si contraddistingue per uno stile unico.

L’offerta in questione è relativa all’edizione fisica del gioco, con scheda e confezione originale, e grazie alla spedizione Prime, come detto, ti arriverà a casa in pochissimo tempo.

Ti suggeriamo però di approfittarne perché potrebbe terminare molto in fretta: Bravely Default II è uno dei migliori giochi disponibili per Nintendo Switch e a soli 29 euro attirerà l’attenzione di molti.

