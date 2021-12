Bracciali e ciondoli anti 5G radioattivi: cosa fare se li hai acquistati

L'ANVS, l'Autorità per la Sicurezza Nucleare e la Protezione dalle Radiazioni olandese, è a conoscenza di ben 10 prodotti, tra bracciali e ciondoli, venduti come anti 5G che in realtà non solo risultano essere pericolosi per la salute, ma emettono anche radiazioni ionizzanti. Purtroppo diversi di questi sono ancora in vendita. Dopo aver appreso la notizia molti che li hanno acquistati si stanno chiedendo cosa devono fare. Scopriamo quali sono le istruzioni diramate dell'ANVS nel caso qualcuno li avesse acquistati, indossati o ce li ha in casa.

Bracciali anti 5G pericolosi per la salute: non buttateli nella spazzatura

Teniamo a precisare che l'antitrust aveva già bloccato il sito italiano che vendeva questi prodotti miracolosi anti Covid-19 e anti 5G. Tuttavia altri siti comunque accessibili li hanno venduti e li stanno vendendo. Ecco perché l'avviso dell'ANVS si fa ancora più importante e non deve essere preso alla leggera. Tutti coloro che hanno uno dei 10 prodotti a ioni negativi anti 5G tra bracciali e ciondoli, di seguito elencati, non dovranno più indossarli e nemmeno gettarli nella spazzatura, ma riporli al sicuro attendendo le relative istruzioni per il relativo:

maschera per dormire Energy Armor;

collana Energy Armor in bianco e nero;

braccialetto Energy Armor Black Super;

braccialetto in silicone Magnetix Fit & Slim XL;

Magnetix collana magnetica con ioni negativi in silicone delicato per la pelle;

Bracciale Magnetix Smiley Kids con ioni negativi

Bracciale Magnetix Sportboost con ioni negativi;

pendente Quantico;

bracciale Basic Nero.

Le istruzioni per conservare questi prodotti prima del reso ufficiale

Ecco le istruzioni per evitare che questi prodotti, bracciali e ciondoli anti 5G, possano danneggiare la salute di chi li ha acquistati e li indossava regolarmente, ma anche dell'ambiente e delle altre persone. Si tratta di alcune indicazioni utili per metterli in sicurezza e attendere il reso. È importantissimo, come leggerete, non disperderli nell'ambiente e non gettarli nella comune spazzatura. Le ha pubblicate ANVS sul suo sito ufficiale: