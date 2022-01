Box TV premium 4K con Android 11: esperienza PAZZESCA a 48€ appena

Un vero e proprio concentrato di tecnologia. Questo box TV avanzato 4K, dotato del sistema operativo Android 11, cambierà completamente la tua esperienza d'uso del televisore. Una marea di possibilità, che renderà la TV più simile a un PC che a un banale pannello. Grazie elle eccezionali promozioni del momento, lo porti a casa a 48€ circa appena da Amazon. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Box TV con Android 11: occasione da prendere al volo su Amazon

Un prodotto tutto sommato compatto: pazzesco pensare a come possa cambiare il tuo modo di usare la televisione. Lo colleghi allo schermo tramite uscita HDMI (oppure AV per le TV più vecchie) e – se usi fonti audio esterne – c'è persino la porta ottica.

Usando lo speciale telecomando in dotazione, in un attimo lo configuri e sei pronto a immergerti in un mondo di intrattenimento e non solo. Contenuti in streaming e on demand, applicazioni, giochi, software per navigare su Internet e non solo.

Del resto, si tratta di Android 11, con interfaccia ottimizzata per l'utilizzo sulla TV. 4GB di RAM e 32GB di spazio di archiviazione, pronti a supportare la tua esperienza d'uso: dimentica il vecchio modo di guardare la televisione e goditi questo nuovo sistema multimediale.

Collegalo a Internet tramite WiFi oppure porta Ethernet, sfrutta anche il Bluetooth e persino la possibilità di inserire microSD per espandere ulteriormente la memoria.

Insomma, a questo eccezionale box TV 4K manca niente, nemmeno un prezzo ridicolo. Completa rapidamente l'ordine per portarlo a casa a 48€ circa appena da Amazon: un affare assurdo, soprattutto perché le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.