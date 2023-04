Box TV con Android 12 a 39€: la TV diventa un COMPUTER (tastiera GRATIS)

Una potenza, concentrata all’interno di un guscio estetico bello e moderno. Questo box TV con a bordo Android 12 è così ricco di funzionalità, che trasformerà la televisione in qualcosa di molto simile a un computer! Non a caso, arriva con in abbinata una tastiera wireless, che ricevi completamente gratis.

Basta collegarlo al televisore tramite cavo HDMI e poi sarai pronto a sfruttarne il potenziale: potrai guardare e ascoltare in streaming in contenuti delle piattaforme alle quali sei iscritto (come Netflix, DAZN, Disney+, Spotify, ecc… ), ma anche scaricare applicazioni, navigare su Internet e sfruttarlo come preferisci. Inoltre, supporta lo “screen mirroring“, ovvero la condivisione dello schermo dello smartphone e del PC: potrai vedere in tempo reale – sulla televisione – il contenuto del display dei tuoi dispositivi.

Insomma, un vero e proprio concentrato di tecnologia, che ti accaparri a 39,58€ appena da Amazon adesso. Approfitta della promozione finché è attiva: completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in sconto limitata.

La presenza di una versione recente del sistema operativo del robottino verde, ti permetterà di ottenere da subito il massimo. Tutte le funzionalità puoi sfruttarle utilizzando il completo telecomando in dotazione, ma anche la tastiera e non solo: se lo desideri puoi collegare un mouse, così da completare il set up.

Con un dispositivo come questo, puoi rapidamente dare nuova vita anche ai televisori più vecchi, che diventeranno a tutti gli effetti dei centri di intrattenimento multimediale per tutta la famiglia!

Il sistema supporta la connettività a Internet tramite WiFi, ma anche via cavo Ethernet. C’è ovviamente il supporto al Bluetooth e non mancano 2 porte USB per collegare periferiche esterne. Insomma, a questo box TV con Android 12 manca niente, nemmeno un prezzo che fa incredibilmente gola: completa l’ordine al volo su Amazon per prenderlo a 39,58€ (con tastiera in omaggio) appena con spedizioni super veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è a tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.