Box natalizie di Coca Cola in edizione LIMITATA: meraviglia a partire da 11€

Le meravigliose box natalizie di Coca Cola tornano disponibili su Amazon a prezzo piccolissimo e con consegna super rapida, prima di Natale. A disposizione, ben due versioni fra le quali scegliere la tua preferita. Si parte da 11€ circa appena:

set da 11,99€ (edizione Basic ) con due bottiglie in vetro di bevanda (da 350 ml) una standard e una zero zuccheri, un paio guanti e un cappello in coordinato.

) con due bottiglie in vetro di bevanda (da 350 ml) una standard e una zero zuccheri, un paio guanti e un cappello in coordinato. set da 21,99€ (edizione Premium) con due bottiglie in vetro di bevanda (da 350 ml, edizione normale e zero zuccheri), due tazze in ceramica, una borraccia da 660 ml e un barattolo di latta.

A prescindere dalla confezione che sceglierai di comprare, fari contemporaneamente della beneficienza:

Sostieni l’impegno di Banco Alimentare: per ogni box acquistata aiuterai Banco Alimentare a donare alimenti pari a 15/30 pasti (15 acquistando una box Basic e 30 scegliendo quella Premium) a chi ne ha bisogno per far vivere a tutti il calore del giorno più speciale dell’anno.

Insomma, con le box natalizie di Coca Cola in edizione limitata, non solo puoi farti un meraviglioso regalo, hai anche la possibilità di aiutare il prossimo. Per riceverle in tempo da mettere sotto l’albero, tutto quello che devi fare è scegliere quella che preferisci e completare velocemente l’ordine. Le spedizioni sono veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.