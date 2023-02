Bottiglie di plastica ADDIO: bevi tanto senza inquinare (GENIALE)

Se sei stanco di dover trasportare pesanti casse d’acqua fino a casa ogni volta che fai la spesa, dimenticati di questa noia con la fantastica Caraffa Filtrante Oria di Aqua Optima in combo con 9 cartucce filtranti. Comoda e semplicissima da utilizzare è la tua svolta che inquina zero.

Acquistala ora su Amazon grazie allo sconto del 20% che ti permette di averla a 35,79€. Non male vero? Approfittane subito prima che la promozione termini.

Risparmia e inquina di meno con questa straordinaria caraffa di Aqua Optima

Da oggi potrai finalmente dure addio alla stancante attività di portare le casse d’acqua su fino a casa grazie a questa fantastica Caraffa Filtrante. Che tu voglia toglierti questo calvario o ridurre lo spreco di plastica in casa, vedrai che sarà uno dei migliori acquisti che potrai fare quest’anno. Occuperà pochissimo posto e avrai sempre dell’acqua pura e sicura da bere senza quando vuoi senza rimanere mai all’asciutto.

Infatti grazie a questa caraffa filtrante sarai in grado di filtrare l’acqua del tuo lavello e averla sempre sicura e senza impurità. Potrai anche usarla per riempire apparecchi come ferri da stiro e vaporetti, senza aver paura che si rovinino a causa del calcare e di altri minerali nocivi per queste macchine. La sua capacità di 2,8 litri ti permette infatti di avere ben 1,4 litri di acqua filtrata che volendo, potrai mettere in una bottiglia di vetro per riporla in frigorifero nei mesi più caldi.

Nella confezione troverai ben 9 filtri Evolve+ compresi nel prezzo, con il quale potrai filtrare circa 900 litri di acqua. In questo modo risparmierai e allo stesso tempo ridurrai il consumo di plastica al minimo. Il suo materiale in BPA la renderà inoltre sicura e non tossica per ogni membro della tua famiglia.

