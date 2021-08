Lo speaker Bose SoundLink Color II si trova in offerta su Amazon a 97,99€, lo sconto del 30% corrisponde ad un risparmio di circa 42 euro rispetto al prezzo standard.

L'interessante speaker compatto di Bose si adatta ad ogni esigenza e condizione, ottimo da collegare ad un proiettore per vedere film e serie TV o da portare in vacanza per ascoltare la musica a bordo piscina. Si tratta infatti di un dispositivo impermeabile, che si connette a smartphone, tablet o PC via Bluetooth, l'accoppiamento può essere effettuato anche via NFC.

Il design moderno e sobrio è accompagnato da colori estivi e sgargianti, ma non mancano le classiche colorazione nera e bianca. Il SoundLink Color II di Bose integra anche un microfono sulla parte superiore, che consente di effettuare chiamate in vivavoce o richiamare gli assistenti vocali, come Siri su iPhone o Google Assistant su Android. Scaricando l'apposita app, c'è la possibilità di configurare dei profili audio ed equalizzare il suono.

Oggi lo speaker impermeabile Bose SoundLink Color II è disponibile in offerta su Amazon a 97,99€, con spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime e consegna espressa entro 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica