Bose SoundLink Revolve II in offerta: audio potente e 13 ore di autonomia

Il diffusore SoundLink Revolve II di Bose è una potente soluzione audio portatile che offre un suono a 360° per una copertura uniforme in ogni direzione. Nonostante le sue dimensioni compatte, questo diffusore wireless è straordinariamente potente, regalando un’esperienza audio coinvolgente ovunque tu vada. Oggi è in forte sconto su Amazon: lo paghi 192€, un prezzo competitivo per un prodotto di fascia premium pensato per gli audiofili più esigenti.

Progettato per resistere agli elementi, il SoundLink Revolve II è dotato di una robusta costruzione che lo rende resistente all’acqua e alla polvere, con un grado di protezione IP55. Questo significa che puoi portarlo con te in qualsiasi ambiente, sia al mare che in montagna, senza preoccuparti dei danni causati da acqua o polvere.

Con una batteria ricaricabile agli ioni di litio, il SoundLink Revolve II offre un’autonomia di riproduzione fino a 13 ore, consentendoti di goderti la tua musica per più tempo senza dover ricaricare frequentemente. La ricarica avviene comodamente tramite porta USB Micro-B, rendendo il processo semplice e pratico.

Grazie al microfono integrato, puoi utilizzare il diffusore per rispondere alle chiamate e accedere all’assistente vocale del tuo dispositivo direttamente dal diffusore stesso. Inoltre, se possiedi un dispositivo con integrazione Amazon Alexa, come Echo Dot, puoi connettere il diffusore e controllare la musica con i comandi vocali.

La connessione al diffusore è semplice e intuitiva, grazie alle istruzioni vocali che ti guideranno attraverso il processo di abbinamento con il tuo dispositivo Bluetooth. Inoltre, l’opzione multi-connect consente di abbinare contemporaneamente due dispositivi e passare facilmente da uno all’altro per un controllo completo della musica.

Il diffusore SoundLink Revolve II di Bose è una scelta ideale per chi cerca un’esperienza audio portatile di alta qualità, con resistenza agli elementi, batteria a lunga durata e funzionalità avanzate di connettività e controllo vocale. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito risparmiando!