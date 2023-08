Bose SoundLink Revolve+ II con quasi 100€ di sconto: suono di LUSSO a poco

Se stai cercando un’esperienza sonora coinvolgente e di alta qualità, non cercare oltre. Bose SoundLink Revolve+ II è la scelta ideale per chi ama la musica e desidera immergersi completamente in ogni nota. E la buona notizia è che al momento puoi acquistarlo su Amazon a soli 239,92€ invece di 329,95€, risparmiando ben 90€! Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta e porta la potenza del suono Bose nella tua vita.

Uno dei suoi punti di forza è la sua capacità di offrire un suono a 360° che si diffonde uniformemente in ogni direzione. Che tu stia ascoltando musica, guardando film o godendo di podcast, sarai immerso in un’esperienza sonora avvolgente e coinvolgente. La qualità audio è potenziata rispetto al modello precedente, con bassi più profondi e un suono più potente.

Lo speaker è progettato per accompagnarti ovunque tu vada. La sua costruzione robusta e la resistenza all’acqua e alla polvere con grado di protezione IP55 lo rendono il compagno perfetto per le avventure all’aperto, i picnic in spiaggia e le feste in giardino. Inoltre, la comoda maniglia in tessuto lo rende facile da trasportare, garantendo che la tua musica preferita ti segua ovunque tu vada.

Niente interromperà la tua festa musicale, se c’è lui. La batteria agli ioni di litio offre un’autonomia straordinaria di 17 ore, consentendoti di goderti la musica senza preoccuparti di doverlo ricaricare frequentemente. E quando è il momento di ricaricare, la porta USB Micro-B semplifica il processo.

Una caratteristica che lo rende ancora più sorprendente è il microfono integrato. Questo ti consente di rispondere alle chiamate e di accedere all’assistente vocale del tuo dispositivo direttamente dal diffusore. Inoltre, puoi connettere il diffusore a dispositivi con integrazione Amazon Alexa, come l’Echo Dot, per un controllo musicale hands-free.

Non devi essere un esperto tecnologico per connettere il tuo dispositivo al tuo nuovo speaker. Le istruzioni vocali ti guideranno attraverso il processo di accoppiamento Bluetooth, rendendo tutto incredibilmente semplice. Inoltre, l’opzione multi-connect ti consente di abbinare due dispositivi contemporaneamente e passare facilmente da uno all’altro per un’esperienza musicale fluida.

Se sei alla ricerca di un diffusore che offra un suono potente, una durata della batteria eccezionale e una connettività senza problemi, il Bose SoundLink Revolve+ II è esattamente ciò che cerchi. Non perdere l’opportunità di avere questa meraviglia tecnologica a soli 239,92€ su Amazon: completa al volo il tuo ordine per approfittarne. Ricevi tutto con spedizioni rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è limitatissima.

