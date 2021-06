Bose Soundlink over-ear in offerta su Amazon (-27%)

Le cuffie Bose Soundlink si trovano in offerta su Amazon a 169€, lo sconto è del 27% e corrisponde a 60 euro di risparmio rispetto al prezzo di listino.

Sono cuffie in formato over-ear fanno della qualità sonora e costruttiva i propri punti di forza, offrono un design ricercato ed elegante e sono disponibili in colorazione nera o bianca. Inoltre sono in grado di connettersi – via bluetooth 5.0 – a 2 dispositivi contemporaneamente, per poter passare da uno all'altro con un semplice click.

Le tecnologie TriPort e Active EQ agiscono in sinergia per garantire un suono nitido e potente a qualsiasi volume. Sul padiglione destro troviamo una serie di pulsanti per attivare il pairing, regolare il volume, mettere in play o in pausa i contenuti multimediali e rispondere o declinare le telefonate. In confezione è presente un cavo AUX, uno micro-USB per la ricarica e una pratica custodia protettiva. La batteria integrata garantisce alla Bose Soundlink fino a 15 ore di riproduzione con una sola carica. Oggi è possibile acquistare le Bose Soundlink in offerta su Amazon a 169€, si tratta di un ottimo prezzo per delle cuffie wireless di fascia alta dal design elegante.

