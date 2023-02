Bose SoundLink Micro: tutti lo vogliono a questo prezzo (-31%)

Il Bose SoundLink Micro è un diffusore Bluetooth portatile che combina potenza, qualità audio e resistenza in un unico dispositivo compatto. Questo diffusore impermeabile è ideale per coloro che amano ascoltare la loro musica preferita all’aperto, sia che si tratti di una giornata in spiaggia, un picnic nel parco o una camminata in montagna. Questo fantastico prodotto oggi è in sconto del 31% su Amazon, questo significa che lo puoi acquistare ad un prezzo di soli 90,24 euro. Un affare!

Bose SoundLink Micro: con questo sconto sta andando letteralmente a ruba

Il Bose SoundLink Micro produce un suono forte e chiaro, grazie al suo trasduttore appositamente progettato e ai radiatori passivi, che forniscono un suono nitido e bilanciato. Inoltre, i bassi sono incredibilmente profondi, il che lo rende perfetto per ascoltare musica con un suono intenso.

Il diffusore è anche dotato di un cinturino resistente agli strappi in silicone, che lo rende facile da agganciare allo zaino, alla borsa frigo o al manubrio della bicicletta. Inoltre, questo cinturino protegge il diffusore da urti e vibrazioni, il che lo rende ancora più adatto per l’utilizzo all’aperto.

La resistenza del Bose SoundLink Micro è garantita dalla sua costruzione robusta, realizzata con materiali resistenti, tra cui un rivestimento in gomma di silicone, che lo proteggono da ammaccature, incrinature e graffi. Inoltre, la morbida finitura non mostra quasi mai segni, il che lo rende perfetto per coloro che vogliono mantenere il loro diffusore sempre in perfette condizioni.

Uno degli aspetti più interessanti del Bose SoundLink Micro è la sua impermeabilità IP67. Questo significa che è a prova di polvere e protetto da temperature estreme, liquidi e altre sostanze. Questa caratteristica lo rende perfetto per l’utilizzo all’aperto, in quanto non dovrai preoccuparti di danneggiarlo in caso di pioggia o contatto con l’acqua.

Infine, la batteria del SoundLink Micro è in grado di durare fino a 6 ore di riproduzione continua e può essere caricata in qualsiasi momento tramite il cavo micro-USB incluso nella confezione. In questo modo, non dovrai preoccuparti di rimanere senza musica durante le tue attività all’aperto.

In conclusione, il Bose SoundLink Micro è un diffusore Bluetooth portatile estremamente resistente, con un suono potente e bilanciato, che offre la flessibilità e la qualità audio di cui hai bisogno per goderti la tua musica preferita ovunque tu sia. Grazie allo sconto del 31% su Amazon, è il momento perfetto per aggiungere questo diffusore alla tua collezione di accessori per la musica all’aperto, ad un prezzo di soli 90,24 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.