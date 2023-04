Bose SoundLink Micro: speaker Bluetooth in super sconto

Se sei alla ricerca di un diffusore portatile per goderti la tua musica preferita ovunque tu vada, il Bose SoundLink Micro è un’ottima opzione, soprattutto considerando l’attuale sconto del 26% su Amazon. Grazie a questa offerta potrai acquistare di un dispositivo affidabile e di alta qualità, ad un prezzo vantaggioso di soli 95,99 euro.

Bose SoundLink Micro: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Bose SoundLink Micro è impermeabile, certificato IP67, quindi è perfetto per l’uso all’aperto, in spiaggia, in piscina o in qualsiasi altra situazione in cui il rischio di bagnarsi è alto. Inoltre, questo dispositivo è protetto da ammaccature, incrinature e graffi grazie ai suoi materiali resistenti, tra cui un rivestimento in gomma di silicone. La finitura morbida evita di mostrare segni d’usura.

La batteria agli ioni di litio dura fino a 6 ore e può essere caricata in qualsiasi momento tramite il cavo micro-USB incluso. Il cinturino in silicone resistente agli strappi è un’aggiunta utile per agganciare il diffusore allo zaino, alla borsa frigo o al manubrio della bicicletta. In questo modo, il diffusore è sempre al sicuro da urti e vibrazioni.

Il Bose SoundLink Micro è un diffusore Bluetooth compatto ma potente, dotato di un trasduttore appositamente progettato e radiatori passivi per un suono nitido e bilanciato. I bassi sono incredibilmente profondi, garantendo un’esperienza d’ascolto coinvolgente e piacevole.

In sintesi, il Bose SoundLink Micro è un eccellente diffusore portatile per chi cerca un suono potente e chiaro ovunque si trovi. Con lo sconto del 26% su Amazon, questo dispositivo è un’opzione ancora più attraente per chi cerca un diffusore di qualità ad un prezzo accessibile di soli 95,99 euro. Non perdere altro tempo se sei interessato al suo acquisto, i pezzi a disposizione si stanno esaurendo velocemente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.