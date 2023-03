Bose SoundLink Micro: qualità audio superba al MINIMO STORICO

Siete alla ricerca di un altoparlante Bluetooth economico, potente e robusto? Non c’è nulla di meglio del Bose SoundLink Micro che combina potenza, qualità audio e alta resistenza e oggi anche prezzo incredibilmente vantaggioso. Il suo prezzo di 129,95 euro scende fino a 85,99 euro, nonché il minimo storico per questo splendido dispositivo. Lo sconto del 34% permette di risparmiare oltre 40 euro che per questo prodotto sono veramente incredibili.

Bose SoundLink Micro: con questo sconto non potete farvelo scappare

Il Bose SoundLink Micro produce un suono forte e chiaro, grazie al suo trasduttore appositamente progettato e ai radiatori passivi, che forniscono un suono nitido e bilanciato. Inoltre, i bassi sono incredibilmente profondi, il che lo rende perfetto per ascoltare musica con un suono intenso. Questo bellissimo speaker Bluetooth è anche dotato di un cinturino resistente agli strappi in silicone, che lo rende facile da agganciare allo zaino, alla borsa frigo o al manubrio della bicicletta. Inoltre, questo cinturino protegge il diffusore da urti e vibrazioni, il che lo rende ancora più adatto per l’utilizzo all’aperto ovunque voi vogliate.

La resistenza del Bose SoundLink Micro è garantita dalla sua costruzione robusta attraverso l’uso di materiali resistenti, tra cui un rivestimento in gomma di silicone, che lo proteggono da ammaccature, incrinature e graffi. Questo consente di avere anche una meravigliosa impermeabilità IP67 che si traduce in resistente alla polvere, alle temperature estreme, liquidi e altre sostanze.

Infine, la batteria del SoundLink Micro è in grado di durare fino a 6 ore di riproduzione continua e può essere caricata in qualsiasi momento tramite il cavo micro-USB incluso nella confezione. In conclusione, il Bose SoundLink Micro è uno speaker Bluetooth portatile estremamente resistente, con un suono potente e bilanciato, che offre la flessibilità e la qualità audio di cui avete bisogno per godervi i vostri contenuti audio ovunque vogliate. Grazie allo sconto del 34% su Amazon ve lo portate a casa a un prezzo di soli 85,99 euro nonché il prezzo più basso di sempre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.