Bose SoundLink Micro impermeabile: speaker POTENTISSIMO al prezzo TOP (-29%)

Se ami ascoltare della buona musica ovunque tu vada, su Amazon c’è un’offerta che non potrai lasciarti scappare per nessun motivo. Infatti, oggi e per poco tempo ancora, avrai la possibilità di portarti a casa questo eccezionale Bose SoundLink Micro impermeabile con Bluetooth al prezzo a dir poco imperdibile di soli 91,99 euro invece di 129,95 euro.

Dunque, potrai risparmiare circa 40,00 euro ma solo se ti affretterai e approfitterai subito dello sconto TOP del 29%. Particolarmente compatto ma estremamente potente, questo ottimo diffusore del marchio Bose sarà in grado di offrirti un suono forte e chiaro con bassi incredibilmente profondi. Provvisto di trasduttore appositamente progettato e radiatori passivi, il piccolo dispositivo è caratterizzato da un suono nitido e bilanciato.

Potrai portare questa cassa portatile sempre con te, ovunque tu andrai, grazie alla presenza di un comodo cinturino realizzato in silicone resistente agli strappi. Avrai quindi la possibilità di agganciarlo allo zaino, alla borsa frigo o al manubrio della tua bici e questo utilissimo cinturino provvederà a proteggere il diffusore Bluetooth da urti e graffi.

Realizzato con materiali resistenti e caratterizzato da un rivestimento in gomma di silicone, la tua nuova cassa portatile sarà sempre protetta da ammaccature. Questo ottimo dispositivo audio, è stato testato in maniera estremamente rigorosa per soddisfare gli standard IP67. Dunque, è impermeabile, non teme la polvere, le temperature estreme, i liquidi e altre sostanze.

Grazie alla presenza di una batteria agli ioni di litio a lunga durata, potrai utilizzare questa fantastica cassa compatta fino a 6 ore e potrai ricaricarla tranquillamente utilizzando un semplice cavo micro-USB, incluso nella confezione. Insomma, un prodotto unico e imperdibile. Non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito il Bose SoundLink Micro impermeabile con Bluetooth a meno di 92,00 euro grazie allo sconto imperdibile del 29%. Affrettati prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.