Hai sempre desiderato un paio di cuffie around ear? Le Bose Soundlink sono in offerta su Amazon a soli 161,95€. Il ribasso del 30% corrisponde a uno sconto esclusivo di 68,00€ che rende l’acquisto più conveniente.

Bose Soundlink: le specifiche di queste cuffie

Il design semplice rende le Bose Soundlink delle cuffie adatte a qualunque tipo di utilizzatore, Nella loro colorazione nera con tocchi color blu, queste wearable non passano inosservate.

Di tipologia around ear, ovviamente avvolgono l’orecchio in modo ottimizzato per offrire un’esperienza sopra le righe. Gli altoparlanti adoperati, infatti, vantano una qualità ineccepibile grazie a un suono equilibrato che non manca di bassi corposi.

La struttura realizzata in materiali resistenti vanta un peso minimo che assicura un’ergonomia eccellente. Indossarle non provoca nessun tipo di fastidio grazie anche alle fine imbottiture presenti sui padiglioni auricolari.

Le wearable sono di tipo wireless e dunque non richiedono nessun collegamento attraverso cavo. L’associazione mediante Bluetooth assicura bassa latenza e una connessione stabile.

I microfoni integrati garantiscono un buon risultato anche in fase di chiamata grazie alla riduzione dei rumori ambientali ottimizzata. Degni di nota sono, inoltre, i comandi presenti sui padiglioni e che permettono di gestire la riproduzione musicale a proprio piacimento.

Per quanto riguarda la batteria, in conclusione, questa ha un’autonomia di circa 15 ore. Attraverso la ricarica rapida di 15 minuti, in ogni caso, è possibile ottenere due ore aggiuntive di ascolto.

Puoi acquistare le cuffie around ear Bose Soundlink a soli 161,95€ su Amazon.

