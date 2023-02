Bose Soundlink Flex: lo speaker perfetto a un prezzo INCREDIBILE

Ci sono offerte che possono durare anche qualche giorno e altre che invece sono rapidissime. Questa che vi presentiamo fa parte di quest’ultimo gruppo pertanto vi consigliamo di affrettarvi all’acquisto per non farvela scappare. Riguarda lo speaker Bluetooth Bose Soundlink Flex il cui prezzo su Amazon scende da 169,95 euro a 119,99 euro grazie allo sconto del 26%.

Bose Soundlink Flex: caratteristiche principali

Il Bose Soundlink Flex presenta un design unico e ricercato che lo rende facile da trasportare, compatto e leggero, ma anche incredibilmente robusto e resistente. Può essere agganciato ovunque grazie al suo comodissimo laccetto e ha anche una protezione IP67 per quanto riguarda acqua e polvere. Basti pensare, per esempio, che se dovesse cadervi in acqua, galleggia!

La tecnologia PositionlQ rileva la posizione della cassa portatile e garantisce così la migliore qualità audio in base all’ambiente. Il Bluetooth 5.1 offre una connessione affidabile fino a un raggio di 9 m di distanza con i vostri dispositivi associati. E con l’app dedicata poete anche personalizzare le varie impostazioni. Infine, parlando di autonomia, bisogna segnalare la potente batteria in grado di durare fino a 12 ore con una sola ricarica.

Insomma, quella di cui vi stiamo parlando è un’occasione incredibile che non potete farvi scappare assolutamente. Recatevi immediatamente su Amazon e acquistate la vostra Bose Soundlink Flex a soli 119,99 euro invece che 169,95 euro. Consegne rapide e gratuite grazie al servizio Amazon Prime!