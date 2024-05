Bose SoundLink Flex in offerta: piccolo, impermeabile e potentissimo

Il Bose SoundLink Flex merita un posto di rilievo tra gli speaker Bluetooth portatili: è uno dei prodotti più eccellenti della sua categoria e oggi può essere tuo ad un prezzo imbattibile. Design robusto, qualità del suono superba e una serie di caratteristiche che lo rendono ideale per l’uso all’aperto.

Oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo davvero speciale: grazie allo sconto del 14%, può essere tuo a 146€. Un ottimo prezzo, li merita tutti. E ti spieghiamo subito perché: nonostante sia più compatto di molti dei suoi concorrenti, il SoundLink Flex non scende a compromessi in termini di potenza e qualità audio.

Questo speaker vanta una durata della batteria di circa 12 ore e la sua costruzione è resistente all’acqua e alla polvere con una certificazione IP67. Può perfino galleggiare, quindi lo puoi portare in piscina o al mare con te.

In termini di qualità audio, il SoundLink Flex offre un suono sorprendentemente bilanciato e aperto per le sue dimensioni, con una buona presenza di bassi grazie ai radiatori passivi, sebbene non abbia l’estensione nei bassi di alcuni speaker più grandi. La riproduzione dei toni medi è chiara e precisa, rendendo le voci particolarmente evidenziate e piene​.

Il controllo del dispositivo è intuitivo grazie ai pulsanti ben posizionati che permettono di gestire facilmente l’alimentazione, il volume e le connessioni Bluetooth. È anche compatibile con altre casse Bose tramite SimpleSync, permettendo una facile espansione del sistema audio domestico o all’aperto​.

Come avrai già capito, il Bose SoundLink Flex è uno speaker Bluetooth molto versatile e performante, perfetto per chi vuole portare la musica sempre con sé. Non farti assolutamente scappare questa offerta e acquistalo oggi per risparmiare!