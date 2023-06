Bose Soundlink Flex, CROLLA il prezzo: impermeabilità e suono PAZZESCO

Sei un appassionato di musica che ama portare con sé la propria playlist preferita ovunque vada? Allora Bose Soundlink Flex è il prodotto che fa per te. Questo diffusore portatile Bluetooth è progettato per offrirti un suono profondo, chiaro e coinvolgente, sia che tu sia a casa o in viaggio. E grazie al suo prezzo scontato su Amazon, ora è il momento perfetto per aggiungere questo gadget alla tua collezione. Completa ora l’ordine, se non è già finito, per averlo a 116,99€ invece di 169,95€. Le spedizioni sono veloci e gratis, grazie ai servizi Prime.

Non è un semplice diffusore Bluetooth. È un dispositivo progettato per resistere a qualsiasi avventura. Grazie alla sua conformità agli standard di impermeabilità IP67, il Soundlink Flex non teme acqua, polvere o detriti. È realizzato con materiali impermeabili e sigillati per impedire l’ingresso di detriti, e la sua griglia in acciaio verniciato a polvere è resistente alla corrosione e ai raggi UV. Inoltre, galleggia, quindi non devi preoccuparti se ti cade in acqua durante una giornata in spiaggia o in barca.

Ma non è solo la sua robustezza a renderlo unico. Questo diffusore portatile è dotato di una tecnologia proprietaria chiamata PositionIQ, che rileva automaticamente la posizione del diffusore per garantire una qualità audio ottimale in qualsiasi orientamento o ambiente. Che tu lo tenga in mano, lo appenda a una mensola o lo appoggi in orizzontale, ti offre sempre un suono naturale e realistico.

E non finisce qui. Infatti, questo speaker è dotato di una batteria ricaricabile che offre fino a 12 ore di autonomia per ricarica, permettendoti di goderti la tua musica per tutto il giorno senza interruzioni. Inoltre, grazie al Bluetooth 5.1, offre una connessione affidabile entro 9 metri di distanza dai dispositivi associati.

In conclusione, Bose Soundlink Flex è molto più di un semplice diffusore Bluetooth. È un compagno di viaggio resistente e affidabile che ti permette di portare la tua musica preferita ovunque tu vada. E con il suo prezzo scontato su Amazon, non c’è momento migliore di adesso per acquistarlo. Completa al volo il tuo ordine per averlo a 116,99€ invece di 169,99€. Le spedizioni sono rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Disponibilità in promozione super limitata.

