Bose SoundLink Flex, che bomba! Oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo top

Design super caino, con un’esperienza sonora fantastica e oggi ad un prezzo molto interessante. Il Bose SoundLink Flex è in offerta su Amazon a 143,38€, con uno sconto del 18% sul suo normale prezzo.

Il Bose SoundLink Flex è un altoparlante Bluetooth portatile che unisce eleganza e qualità sonora in un unico dispositivo compatto. Con dimensioni di 20x9x5 cm e un peso di appena 600 grammi, questo altoparlante è progettato per essere il compagno ideale nelle avventure all’aperto. Il suo design resistente, con un corpo in silicone morbido al tatto e una griglia in acciaio verniciato a polvere, gli conferisce una classificazione IP67, rendendolo impermeabile e antipolvere, e persino capace di galleggiare sull’acqua.

La qualità del suono del SoundLink Flex è sorprendente, soprattutto considerando le sue dimensioni compatte. Dotato di un driver dinamico a gamma completa e radiatori passivi che potenziano i bassi, offre una performance sonora bilanciata e coinvolgente. La tecnologia “PositionIQ” di Bose ottimizza automaticamente l’audio in base all’orientamento dell’altoparlante, garantendo un suono eccellente in qualsiasi posizione​.

Con una potenza massima che raggiunge i 90 dB, il SoundLink Flex è in grado di riempire una stanza di medie dimensioni con un suono audace e dinamico. Nonostante l’assenza di opzioni di equalizzazione personalizzabili, il preset di fabbrica è ben calibrato per offrire un’esperienza di ascolto piacevole con una vasta gamma di generi musicali. Le prestazioni dei bassi sono notevoli, e le frequenze medie e alte risultano chiare e definite.

La batteria del SoundLink Flex offre fino a 12 ore di riproduzione continua: si ricarica con la massima comodità tramite la porta USB-C. Rimane ancora poco tempo: acquistalo subito a soli 143€!