Bose Solo Soundbar Series II, che prezzo! Su Amazon è in super offerta

La Bose Solo Soundbar Series II rappresenta la soluzione ideale per chi cerca un miglioramento significativo dell’audio del proprio televisore in modo semplice ed elegante. Con uno sconto del 25%, è ora disponibile a soli 149,00€ anziché 199,99€.

Grazie alla funzione “Dialogue Mode“, attivabile con un semplice tocco del telecomando, la Bose Solo Soundbar Series II migliora la comprensione di ogni singola parola, eliminando la necessità di regolare continuamente il volume durante la visione delle tue serie TV preferite.

La configurazione è estremamente semplice: un solo collegamento al televisore tramite il cavo audio ottico incluso è sufficiente per rendere la soundbar pronta all’uso in pochi istanti. Con un’altezza di circa 7 cm, questa soundbar compatta può essere facilmente posizionata sotto la maggior parte dei televisori, garantendo un’installazione discreta. Inoltre, viene fornita con una staffa da parete in acciaio di alta qualità per chi preferisce montarla a filo con la parete.

La connettività Bluetooth aggiunge un tocco moderno a questa soundbar, consentendo di riprodurre senza fili la tua musica preferita direttamente dalla soundbar. Basta premere il pulsante “Bluetooth” sul telecomando per associare un dispositivo e godere di musica, podcast e altri contenuti in modalità wireless. Insomma, che tu voglia potenziare l’audio della tua TV, oppure riprodurre la tua musica preferita dal telefono, questa soundbar è pronta a regalarti un’esperienza d’ascolto formidabile.

Approfitta dello sconto del 25% e aggiorna il tuo sistema audio televisivo a soli 149,00€. Rimane ancora pochissimo tempo per approfittare di questa offerta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.