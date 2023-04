Bose Smart Soundbar 900: più di 300€ di risparmio su Amazon

Esattamente un anno fa Bose ha annunciato la nuova Smart Soundbar 900, un altoparlante Dolby Atmos che offre un’esperienza d’ascolto di altissimo livello. Grazie alle tecnologie spaziali proprietarie di Bose, questa Soundbar innalza la qualità audio per poter distinguere strumenti, dialoghi ed effetti che poi vengono distribuiti nelle diverse zone di una stanza. Amazon la propone già in offerta al prezzo di 634 euro invece di 999,95 euro. Il risparmio di ben oltre 300 euro permette di comprarla al suo minimo storico.

Bose Smart Soundbar 900: un concentrato di pura potenza sonora

Dotata di ingressi HDMI e ARC, la Bose Smart Soundbar 900 si collega tramite un solo cavo al televisore, racchiudendo tutta la sua tecnologia in un unico involucro. Connettività Wi-Fi, Bluetooth, assistente Google ed Amazon Alexa per il controllo vocale e tanto altro ancora, questa Soundbar pone l’ascoltatore al centro della musica o dei film in una modalità completamente nuova, mai visto in nessun altro dispositivo simile. Mentre le soundbar Dolby Atmos convenzionali creano un suono percepibile verso l’alto, la Soundbar 900 aggiunge altre dimensioni mantenendo la stessa precisione, posizionando e “bloccando” un suono distinto a destra e a sinistra dove non vi sono altoparlanti.

Gli effetti spaziali orizzontali sono altrettanto efficaci e la tecnologia Bose TrueSpace sostituisce l’esperienza verticale, remixando i segnali per aggiungere proprio quell’”altezza” richiesta, senza necessità di un ulteriore altoparlante a soffitto. La tecnologia Bose QuietPort produce bassi eccezionali senza risentire praticamente di alcuna distorsione, a qualsiasi volume. Invece, la tecnologia proprietaria ADAPTiQ regola automaticamente la qualità del suono, ottimizzando le prestazioni di volta in volta in base alla tipologia di spazio.

La Smart Soundbar 900 è un concentrato di potenza all-in-one e al prezzo proposto da Amazon è assolutamente imperdibile: solo 634 euro invece di 999,95 euro. Le consegne sono rapide e gratuite con Amazon Prime e potete anche pagarla a rate a tasso zero con Cofidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.