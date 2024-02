Bose QuietComfort Ultra in offerta: cuffie premium, prezzo imbattibile

Le nuove cuffie Bose QuietComfort Ultra offrono un’esperienza di ascolto di livello superiore, trasformando la tua musica in un’esperienza immersiva e reale come mai prima d’ora. Attualmente disponibili in offerta su Amazon a soli 389,95€, con uno sconto del 22% rispetto al prezzo consigliato di 499,95€. Queste cuffie sono dotate di tecnologia CustomTune che offre un suono su misura per te, garantendo un’esperienza audio personalizzata e coinvolgente.

Grazie alla cancellazione del rumore di classe mondiale, le QuietComfort Ultra Headphones offrono tre modalità di ascolto: Quiet Mode, Aware Mode e Immersion Mode. Queste modalità combinano la cancellazione del rumore completa con un audio immersivo di alta qualità, consentendoti di concentrarti sulla tua musica senza distrazioni esterne.

Le cuffie sono progettate per offrire massimo comfort durante l’uso prolungato, con cuscinetti morbidi che abbracciano le orecchie e un archetto che distribuisce uniformemente la pressione. Il design ricercato e l’uso di materiali di alta qualità conferiscono uno stile unico alle cuffie.

Grazie al Bluetooth 5.3 avanzato, le cuffie si collegano facilmente al dispositivo fino a 10 metri di distanza. Inoltre, la funzione SimpleSync consente la sincronizzazione con soundbar smart di Bose, consentendoti di ascoltare la TV al volume che preferisci.

Con una batteria con durata fino a 24 ore (fino a 18 con audio immersivo), potrai goderti un ascolto prolungato senza preoccuparti di dover ricaricare frequentemente. E se hai bisogno di una ricarica rapida, bastano solo 15 minuti per ottenere fino a 2 ore e mezza di musica (fino a 2 con audio immersivo).

I comandi touch su ogni padiglione ti consentono di regolare il volume, saltare tracce, rispondere alle chiamate e passare a diverse modalità con semplici movimenti del capo, offrendo un controllo completo e intuitivo delle cuffie. Approfitta di questa fantastica offerta e vivi un’esperienza audio di alta qualità con le cuffie Bose QuietComfort Ultra.

