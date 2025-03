Bose QuietComfort SC: cancellazione del rumore fuori classe a 188,95€ (sconto del 48%)

Le Bose QuietComfort SC sono in offerta a 188,95€, con un incredibile sconto del 48% rispetto al prezzo originale. Se cerchi cuffie over-ear con cancellazione del rumore attiva, questa è un’occasione da non perdere. Bose è da anni un punto di riferimento per l’audio di alta qualità e queste cuffie non fanno eccezione: offrono un suono potente e bilanciato, con bassi profondi e dettagli nitidi, ideali per musica, film o chiamate.

La tecnologia Acoustic Noise Cancelling di Bose permette di isolarsi completamente dai rumori esterni, garantendo un’esperienza immersiva. Se invece vuoi rimanere consapevole di ciò che ti circonda, puoi attivare la modalità Aware, che filtra i suoni ambientali senza compromettere la qualità audio. La batteria ha un’autonomia eccezionale: fino a 24 ore con una sola ricarica, rendendole perfette per giornate lavorative, viaggi o lunghe sessioni di ascolto. Inoltre, grazie alla ricarica rapida, con soli 15 minuti di alimentazione ottieni fino a 2,5 ore di utilizzo.

Il design è studiato per il massimo comfort, con cuscinetti in memory foam che avvolgono le orecchie senza esercitare troppa pressione. La struttura è leggera, ma resistente, e la custodia morbida inclusa permette di portarle ovunque senza problemi. La connessione Bluetooth di Classe 1 assicura un segnale stabile e un accoppiamento rapido con smartphone, tablet e laptop. I comandi touch sui padiglioni consentono di gestire volume, tracce e chiamate con un semplice tocco.

Questa offerta su Amazon rende le Bose QuietComfort SC una delle migliori opzioni per chi cerca cuffie premium a un prezzo imbattibile. Non lasciarti scappare questa promozione: il prezzo potrebbe tornare a salire presto!