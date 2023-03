Bose Music Amplifier: godere di un suono perfetto oggi costa meno

Siete alla ricerca di un amplificatore domestico di altissima qualità? Allora non dovreste perdervi questa incredibile offerta di Amazon che riguarda il meraviglioso Bose Music Amplifier dotato di connessione Wi-Fi che rende semplicissimo collegare il proprio smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo per trasmettere contenuti audio. Il suo prezzo di 799,95 euro scende a quota 552,70 euro pari a un risparmio di oltre 240 euro.

Bose Music Amplifier: il dispositivo perfetto per la vostra musica

L’amplificatore è realizzato con la tecnologia di elaborazione del segnale di Bose che regola in automatico bilanciamento tonale e variazioni di volume, tutto per un suono realistico a quasi tutti i livelli di ascolto. Per un’esperienza audio ottimale, è possibile abbinare l’Amplificatore Musicale Bose alle casse musicali passive Bose, come i diffusori a soffitto Bose Virtually Invisible 791 e i diffusori da esterno Bose 251. In ogni caso è possibile accedere ai servizi musicali integrati dell’app Bose Music e alle stazioni radio Internet tramite Wi-Fi, oppure connetterlo al proprio telefono tramite Bluetooth, Apple AirPlay2, Spotify Connect o Chromecast integrato.

Come è facile da intuire, il Bose Music Amplifier è un dispositivo perfetto per tutti coloro che sono alla ricerca di un suono di altissima qualità proveniente da qualsiasi sorgente sonora. Oggi potrete acquistarlo al prezzo esclusivo di 552,70 euro invece di 799,95 euro grazie allo sconto del 31% proposto da Amazon. Le consegne sono rapide e gratuite grazie ad Amazon Prime e, considerando la spesa tutt’altro che leggera anche con lo sconto, Amazon dà la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero con Cofidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.