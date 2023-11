Bosch: trapano con percussione e avvitatore a batteria (-24%)

Sei un tipo tutto fare che si diverte a montare, smontare e costruire? Allora sono certo che sarai felice di questa offerta che ti sto per segnalare. Se infatti vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il trapano avvitatore a batteria con percussione firmato Bosch a soli 89,99 euro, invece che 118,90 euro.

Ebbene sì, oggi puoi risparmiare ben 29 euro sul totale con lo sconto del 24%. E poi siamo di fronte a un attrezzo che non ha certo bisogno di pubblicità. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 18 euro al mese per 5 mesi senza interessi.

Bosch: il trapano per fare di tutto

Sicuramente una delle caratteristiche più interessanti è la sua versatilità. Infatti avrai la possibilità di montare sia le punte per forare che le punte per avvitare e svitare. Così in base al lavoro che devi fare hai sempre ciò che ti serve.

Il mandrino è autoserrante e quindi cambiare le varie punte sarà un gioco da ragazzi. Inoltre ha un design leggero e maneggevole. Possiede una batteria bella grande che dura a lungo e ha una potenza per forare di tutto. Inoltre possiede la funzione di percussione per gli elementi più duri. In confezioni trovi diversi accessori e una comoda valigetta.

Dunque che aspetti? A questo prezzo andrà a ruba. Per cui fiondati su Amazon e acquista il tuo trapano avvitatore a batteria Bosch a soli 89,99 euro, invece che 118,90 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.