Bosch Professional, torna la BOMBA: kit 103 in 1 a 26€ su Amazon, assurdo

Quando tornano occasioni così ghiotte, non approfittarne è un vero peccato. Lo spettacolare kit 103 in 1 di Bosch Professional è in mega sconto su Amazon adesso. Un set completissimo di punte e inserti, che ora ti accaparri a 26€ circa appena: spunta il coupon in pagina e completa al volo il tuo ordine per approfittarne. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii velocissimo, la disponibilità è limitata.

Completissimo e dotato di pratica custodia rigida per avere sempre gli accessori in ordine e a disposizione. All’intenro, troverai:

Punte per legno di diametro di 3; 3; 4; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm;

Punte per metallo di diametro di 1,5; 1,5; 2; 2; 2; 2,5; 3; 3; 3; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 4,8; 5; 5,5; 6; 7 mm;

Punte per pietra di diametro di 4; 5; 6; 8; 10 mm;

Bit di avvitamento: 25 mm PH e PZ 0; 0; 1; 1; 2; 2; 2; 3; 3; 3, S 4; 4; 6; 6; 7; 7, T 10; 10; 15; 15; 20; 20; 25; 25; 30; 40, H 3; 4; 5; 6, 50 mm PH e PZ 0; 1; 2; 3, S 4; 6, T 10; 20; 25;

Sega a tazza di diametro di 32; 38; 44; 54 mm;

Mecchia a spada di diametro di 16; 22 mm;

Giradadi di diametro di 5; 6; 8; 10; 11; 12; 13 mm;

1 x punta di centraggio;

1 x portabit universale;

1 x svasatore;

1 x chiave a brugola.

A differenza di altri articoli di Bosch, questo appartiene alla linea Professional: potrai utilizzarlo per lavori di fai da te, ma anche – come il nome stesso suggerisce – a scopo professionale. Infatti, è realizzato con materiali di costruzione robustissimi. Le punte, i bit e gli altri accessori sono pensati per resistere a lungo nel tempo. Approfitta adesso della eccezionale occasione Amazon del momento: spunta il coupon in pagina e completa al volo il tuo ordine per approfittarne. Il kit 103 in 1 lo porti a casa a 26€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta, la disponibilità è super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.