Bosch Professional: SUPER set 43 in 1 a 20€, occasione d'oro (Amazon)

Un kit 43 in 1 di Bosch Professional, dotato di apposita custodia, perfetto per i tuoi lavori di fai da te, ma non solo. Infatti, l’elevata qualità delle punte ti garantisce piena possibilità di utilizzo anche a livello professionale. Un prodotto dotato di diverse punte e inserti da montare su manici e trapani.

Un set che adesso prendi a prezzo piccolissimo da Amazon, complici le offerte di settembre. Per accaparrartelo a 20€ circa appena dovrai essere velocissimo però: completa l’ordine al volo e godi di spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, a questo prezzo durerà pochissimo.

Kit Bosch Professional 43 in 1: a questo prezzo è un regalo

Un prodotto decisamente interessante perché, all’interno della robusta custodia, ha tutto quello che può servirti per qualsiasi tipologia di lavoro manuale. Eccellenti i materiali di costruzione, ogni accessorio è pensato per resistere nel tempo. Completa la dotazione, come raccontato all’interno dell’inserzione:

Il set contiene punte di diversa lunghezza e tipo per vari tipi di viti nonché giradadi con magnete permanente per viti esagonali. Include inoltre un supporto universale magnetico e un supporto universale con funzione di cambio rapido.

Tu aggiungi un manico o un trapano, non necessariamente della stessa marca del set, e il gioco è fatto. Non perdere l’occasione di accaparrarti questo spettacolare kit 43 in 1 di Bosch Professional. Completa l’ordine al volo per averlo a 16€ circa appena, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

