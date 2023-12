Bosch MEGA kit 103 in 1 a 19,90€: è la BOMBA Amazon del weekend

Quando il mega kit Bosch 103 in 1 crolla a 19,90€ su Amazon in promozione. Un’occasione pazzesca, che ti permetterà di ottenere un set super completo, con valigetta per custodirli. La promozione vale solo per il weekend (salvo esaurimento anticipato delle scorte in promo), quindi spunta il coupon in pagina e completa al volo il tuo ordine per approfittarne. Spedizioni veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta però, la disponibilità è limitatissima.

Un set completissimo, composto da:

Punte: punte per legno diametro 3/3/4/4/5/6/7/8/10 mm;

punte per metallo diametro 1,5/1,5/2/2/2/2,5/3/3/3/3/3,2/3,5/4/4,5/4,8/5/5,5/6/7 mm;

punte per pietra diametro 4/5/6/8/10 mm

Bit di avvitamento: 25 mm ph pz 0/0/1/1/2/2/2/3/3/3, s 4/4/6/6/7/7, t 10/10/15/15/20/20/25/25/30/40, h 3/4/5/6; 50 mm ph pz 0/1/2/3, s 4/6, t 10/20/25

Contenuto ulteriore: sega a tazza diametro 32/38/44/54 mm, 1 x punta di centraggio, mecchia a spada diametro 16/22 mm, 1 x portabit universale, giradadi diametro 5/6/8/10/11/12/13 mm, 1 x svasatore, 1 x chiave a brugola

Non perdere la possibilità di portare a casa un prodotto di ottima qualità a prezzo piccolissimo da Amazon. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per accaparrarti questo spettacolare kit Bosch 103 in 1 a 19,90€ soltanto. Le spedizioni sono veloci e gratuite, ma la disponibilità è limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.