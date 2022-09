Bosch, la BOMBA: kit avvitamento e foratura 33 pezzi a 19€, pazzesco

Non perdere l’occasione di fare un ghiotto affare su Amazon. Questo spettacolare kit da 33 pezzi di Bosch – perfetto per avvitamento e foratura – lo puoi portare a casa a 19€ circa appena. Tanta qualità, un prezzo piccolissimo, ma solo per poco: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Kit Bosch 33 pezzi: avvitamento e foratura semplicissimo

Un prodotto pronto a tornarti utile in una marea di contesti. Ogni inserto è conservato all’interno di una pratica custodia, così da essere sempre ben protetto e pronto all’uso all’occorrenza. All’interno del set, troverai:

Sette punte per metallo HSS-R, Ø 2-5 mm punte per pietra, Ø 4-8 mm 6 punte per legno, Ø 3-8 mm 10 bit di avvitamento, L = 25 mm PH 1/2/3 PZ 1/2 S 4/6/7 T 20/25

Tre bussole per viti a testa esagonale, Ø 7/8/10 mm, un portabit universale, magnetico, uno svasatore

Ideale per legno, pietra e metallo, è il prodotto perfetto per tutte le tue operazioni di fai da te, che puoi montare sul tuo trapano, anche se di altro brand. Infatti, si tratta di inserti universali. Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare su Amazon: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per accaparrati questo kit Bosch da 33 pezzi a prezzo piccolissimo. Lo prendi a 19€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

