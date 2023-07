Bosch IXO, l'eccellente avvitatore a batteria a prezzo SHOCK su Amazon (39€)

Immagina di avere un attrezzo che ti permette di risparmiare tempo e fatica, che è facile da usare e che ti aiuta a realizzare i tuoi progetti di fai-da-te con facilità e precisione. Questo è esattamente ciò che l’Avvitatore a batteria Bosch IXO offre. Questo strumento compatto e potente è l’ideale per i tuoi progetti di fai-da-te, grazie alla sua 7ª generazione di tecnologia che rende ancora più semplice serrare le viti sui mobili da assemblare o nei lavori di riparazione.

In occasione dell’Amazon Prime Day, questo spettacolare dispositivo è in gran sconto: completa adesso l’ordine per accaparrartelo a 39,99€ appena con spedizioni super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta però, la disponibilità è limitata.

L’Avvitatore a batteria Bosch IXO non è solo potente, ma anche incredibilmente duraturo. Con la sua nuova batteria al litio da 2.0 Ah, l’autonomia dell’utensile è stata aumentata, rendendolo adatto a lavori più impegnativi. Questo significa che puoi avvitare fino a 190 viti con una sola ricarica!

Ma non è tutto. Questo avvitatore è anche incredibilmente versatile. Grazie agli attacchi IXO compatibili, l’IXO può essere usato per attività che vanno oltre l’avvitatura, come macinare spezie e potenziare il barbecue. Inoltre, la sua concezione ergonomica offre una presa naturale e confortevole per un impiego intuitivo, mentre la pratica ghiera luminosa a LED a 360° offre una migliore visibilità e consente un lavoro senza punti bui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.