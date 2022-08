Bosch: ECCELLENTE kit completo 26 in 1 a 18€, prezzaccio Amazon

Questo spettacolare kit 26 in 1 di Bosch è completo di manico e inserti. Praticamente, hai tutto quello che serve per i tuoi lavori di fai da te. Quando è chiusa, la bellissima e robusta custodia ti permetterà di trasportare facilmente l’intero set e – soprattutto – di non rischiare di perdere pezzi.

Complice un ottimo sconto limitato nel tempo, puoi risparmiare il 38% e portare tutto a casa a prezzo bassissimo da Amazon. Completa l’ordine al volo e accaparratelo adesso a 18€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratuite, se sei abbonato ai servizi Prime.

Bosch: il kit 26 in 1 è assolutamente da avere

Un buon numero di punte per manici e cacciavite a cricchetto. Le dimensioni più comuni, quelle che si usano più spesso durante i lavori di fai da te. In dotazione con questo set, ricevi:

19 punte per cacciavite con codice colore L = 25 mm (PH 1/2/2/3, PZ 1/2/3, S 4/5/6, T 10/15/20/25/30, HEX 3/4/5/6), 4 bussole Ø 6/8/10/13 mm, 1 cricchetto (rotazione destra/inversa), 1 supporto universale, 1 adattatore per chiave a bussola.

Dunque, punte e bussole, ma anche 1 praticissimo cricchetto, un adattatore per le bussole e un supporto universale. Il tutto, racchiuso in una comodissima custodia, molto gradevole anche sotto il punto di vista estetico. Non perdere l’occasione di fare un goloso affare su Amazon e regalati adesso questo kit 26 in 1 di Bosch con uno sconto di quasi il 40%: accaparratelo adesso a 18€ circa appena e godi anche di spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.