Bosch da 9€: PROMO SHOCK alla vigilia della Festa Offerte Amazon di Primavera

Solo poche ore all’inizio ufficiale della Festa delle Offerte di Primavera su Amazon. Una settimana per concludere affari strepitosi, grazie ai tantissimi prodotti in sconto. Ancora prima dell’inizio della mega tornata maratona di shopping, sembra che sulla piattaforma si scaldino già i motori con alcune offerte Bosch che sono assolutamente imperdibili.

Abbiamo selezionato le più interessanti e le abbiamo raccolte all’interno di questo articolo: dai subito un’occhiata, scegli le tue preferite e ordina al volo: la disponibilità è limitata.

Manico avvitatore manuale di tipo a “T”a 9,10€.

Mix di seghe a tazza, 11 unità in totale, a 11,99€.

Chiave inglese regolabile a 12,99€.

Kit 32 in 1 (bit di avvitamento) a 14,95€.

Kit 40 in 1 con punte e bit di avvitamento a 23,22€.

Kit 103 in 1, linea Professional, a 25,90€.

Caricabatterie per batterie di automobili a 53,58€.

Trapano a percussione Easy Impact a 57,40€.

Seghetto alternativo con motore da 500W a 58,90€.

Smerigliatrice angolare linea Professional a 60,82€.

Compressore portatile per gonfiare la comma dell’auto e non solo, on batteria ricaricabile, a 69,90€.

Approfitta di questi sconti Bosch adesso, scegliendo fra i prodotti in sconto che ti interessano di più, ma sii veloce: le scorte potrebbero finire rapidamente.

Ricorda: solo poche ore all’inizio ufficiale della Festa delle Offerte di Primavera su Amazon