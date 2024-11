Bosch, assaggio di Black Friday Amazon: idropulitrici, utensili, kit e altro

I più interessanti prodotti Bosch li trovi su Amazon in promozione, grazie a questo anticipo di Black Friday. Guarda le chicche che abbiamo selezionato, scova quello che più ti piace e concludi al volo il tuo affare.

Metro flessibile retrattile a nastro, lungo 3 metri, a 9,99€.

Cacciavite con cricchetto e porta bit nel manico (per 6 bit a doppia punta) a 19,99€.

Seghetto alternativo compatto e potente a 59,90€.

Kit Professional 43 in 1 (bit di avvitamento super robusti) a 19,97€ (sconto 67%).

Kit cacciaviti 6 in 1 con impugnatura ergonomica a 20,99€.

Kit 103 in 1 linea Professional (articoli più robusti e duraturi, anche con utilizzo intenso) a 24,90€.

Compressore portatile ricaricabile, perfetto per le gomme dell’auto e non solo, a 66,40€.

Sistema di pulizie dei vetri elettrico a 67,47€.

Trapano avvitatore con percussione, batteria inclusa, a 89,99€.

Pistola per colla a caldo a 43€.

Bidone aspiratutto accessoriato, potente e maneggevole, a 133,75€.

Idropulitrice da 1500W, 125 bar di potenza, a 146,01€.

Approfitta ora delle strepitose occasioni Bosch a tempo limitato, disponibili ora su Amazon come super anticipo di Black Friday. Fai molto in fretta, non sappiamo per quanto rimarranno a questo prezzo!