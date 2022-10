Boris 4 arriva su Disney+: ecco come guardare tutti gli episodi della serie

L’attesa è stata lunga ma da oggi 26 ottobre è finalmente disponibile Boris 4 su Disney+ con tutti gli episodi a disposizione degli utenti del servizio di streaming. Sono passati 12 anni dalla terza stagione e il mondo della TV è completamente cambiato, grazie all’avvento delle piattaforme di streaming.

Boris si è adeguato ai tempi con la quarta stagione che arriva oggi su Disney+ con tutti gli episodi proponendo lo stesso cast originale e, naturalmente, la stessa ironia e lo stesso modo di saper prendere in giro l’intero mondo della televisione (anche in streaming).

È possibile iniziare subito a guardare gli episodi di Boris 4 su Disney+. Tutti e 8 gli episodi della quarta stagione, infatti, sono disponibili sulla piattaforma di streaming. Chi non ha un nuovo account su Disney+ può attivarne uno subito.

Disney+ costa solo 8,99 euro al mese ma scegliendo l’abbonamento annuale (89,99 euro) è possibile risparmiare due mesi. La piattaforma di streaming presenta tantissimi contenuti tratti dall’enorme catalogo Disney. Con l’arrivo di Boris 4, le produzioni italiane registrano l’aggiunta di un pezzo pregiato destinato, inevitabilmente, a diventare un riferimento per tutti gli utenti.

Boris 4: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione

Boris 4 si ricollega direttamente alle tre stagioni precedenti ed al film tratto dalla serie. Sono passati molti anni dalla realizzazione de Gli Occhi del Cuore e il regista René Ferretti, interpretato da Francesco Pannofino, torna al lavoro su di una nuova produzione. Questa volta, però, la serie TV non è realizzata per “la Rete” ma per “la Piattaforma” confermando il passaggio dalla TV tradizionale alle piattaforme di streaming.

Gli episodi di Boris 4 ci fanno riscoprire il cast originale con il ritorno di Alessandro Tiberi, nei panni dell’oramai “ex schiavo” Alessandro, di Pietro Sermonti, Carolina Crescentini, Cateria e Corrado Guzzanti, Ninni Bruschetta, Paolo Calabresi e l’iconico trio di sceneggiatori formato da Valerio Aprea, Massimo De Lorenzo e Andrea Sartoretti.

Come anticipato in precedenza, tutti gli episodi di Boris 4 sono già disponibili su Disney+. Vi basta collegarvi alla piattaforma per iniziare lo streaming. Se non avete ancora un abbonamento a Disney+ potete sfruttare il link qui di sotto per iniziare subito a guardare Boris 4. Disney+ costa solo 8,99 euro al mese oppure 89,99 euro all’anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.