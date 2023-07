Borraccia termica con tappo magnetico a SOLI 18€, viva Prime Day

Prima che sia tardi voglio subito dirti che questa è un’offerta lampo, per cui quando le richieste saliranno al 100% non sarà più possibile completare l’acquisto a questa cifra. Dunque vai immediatamente su Amazon e metti nel tuo carrello la borraccia termica Fjbottle a soli 18,69 euro, invece che 21,99 euro. È un’offerta esclusiva per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio clicca qui.

Dunque se sei rapido oggi puoi fare un vero colpaccio. Goditi questo sconto del 15% che ti permette di risparmiare e soprattutto di portarti a casa un gadget utilissimo. In questa estate che si preannuncia caldissima avere l’acqua fresca sempre a portata di mano sarà una manna dal cielo.

Borraccia termica: prezzo ridicolo e risultato garantito

Con questa borraccia avrai la possibilità di tenere le bevande calde per 12 ore e le bevande fredde fino a 24 ore. Quindi potrei mettere all’interno l’acqua, il tè freddo o una bella bibita ghiacciata e godertele sempre alla stessa temperatura anche dopo molto tempo. E non è un acquisto che dura solo l’estate. D’inverno potrai tenere al caldo le tue bevande come il caffè o la cioccolata.

Il tappo magnetico di cui è dotata la rende molto pratica e inoltre impedisce la fuoriuscita di liquidi. Ha un laccetto molto utile che ti consente di agganciarla dove vuoi. Perfetta quindi quando devi fare delle passeggiate o delle escursioni. E poi è in acciaio inox e, in questa versione che ti sto segnalando in offerta, ha una capienza di ben 1 litro.

Insomma siamo di fronte a un’offerta davvero coi fiocchi. Dato però che come ti dicevo durerà poco devi essere veloce. Vai subito su Amazon e acquista la tua borraccia termica Fjbottle a soli 18,69 euro, invece che 21,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.