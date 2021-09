Se ami avere le tue bibite sempre a portata di mano e gustartele fredde o calde anche a distanza di ore, devi assolutamente comprare una borraccia termica. Questa di Feijian è in promozione su Amazon a soli 16,99€, ma se sei interessato non perdere tanto tempo perché si tratta di un'offerta lampo.

Con le spedizioni rapide e veloci la ricevi a casa in men che non si dica, cosa aspetti?

Borraccia termica: il tuo alleato numero uno sia in estate che in inverno

La borraccia termica è un ottimo acquisto. Oltre alle sue caratteristiche che già conosci, questo prodottino ti consente di avere un impatto ambientale molto basso perché lo riusi un'infinità di volte dicendo finalmente basta a quelle brutte bottigliette di plastica.

Con la sua capienza di 750 ml la riempi praticamente con ciò che vuoi: dall'acqua a una bevanda calda o fredda e te la porti a spasso con facilità e sicurezza. Sul tappo è persino presente un moschettone, quindi se vuoi agganciarla al tuo borsone della palestra, ad esempio, non farti problemi.

La sua tecnologia all'avanguardia ti permette di tenere fredde le bevande per 24 ore, mentre i liquidi caldi fino a 12 ore. Pensa ad andare a lavoro e avere sempre a portata di mano una bella tazza di the caldo: una libidine con il freddo in arrivo.

Inclusi in confezione, inoltre, trovi una spazzola appositamente studiata per consentirti una pulizia a regola d'arte e una borsetta protettiva.

Acquista subito questa borraccia termica su Amazon a soli 16,99€. La ordini e la ricevi a casa in uno o due giorni se possiedi una sottoscrizione Prime. Se invece sei cliente standard, opta per le consegne presso i punti di ritiro così le avrai gratuite ovunque tu sia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home