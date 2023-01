Borraccia termica in acciaio INOX: te la porti OVUNQUE a prezzo MINI

Le bottigliette di plastica appartengono al secolo passato e per fortuna, ce ne stiamo rendendo conto un po’ tutti. Invece di andare al bar o alla macchinetta per prenderti da bere, portati ciò che vuoi da casa con zero impegno. In che modo? Con una semplice borraccia termica a portata di mano.

Questa qui che ho scovato su Amazon è un gioiellino perché comodissima da avere sempre dietro e ti dirò, ha anche una marcia in più.



Borraccia termica 500 ML: tutti i segreti di questo gioiellino

Comodissima da avere sempre dietro, la borraccia termica da 500 ML è la svolta. Perfetta da portare in giro e quindi non farne mai a meno a lavoro, in UNI od ovunque tu debba andare, in questo formato occupa poco spazio senza privarti di niente.

Realizzata in acciaio inox, mantiene il caldo così come il freddo per ore e ore. Per il primo si parla di 12 ore mentre il secondo di ben 24 ore. Se ti fai i tuoi calcoli, capisci che oltre all’acqua puoi portare dietro caffè, bevande calde e tutto quello che è di tuo gradimento.

La svolta di questo modello è che sì: ha un tappo a vite ed è interamente a tenuta stagna per evitare perdite. Tuttavia, quando dovrai bere, non avrai bisogno di avvitare e svitare ma premere un semplicissimo bottone che sbloccherà l’accesso all’ugello per sorseggiare in piena libertà ed evitare di sporcarti.

Insomma, come vedi questa borraccia termica ti sta proprio chiamando.

Non farne a meno e approfitta del ribasso del 27% ora su Amazon per portarla a casa con soli 14€.



