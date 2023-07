Borraccia termica da 500 ml, sconto TOP: tua a soli 12€

Con questo caldo, l’acqua fresca che porti in ufficio diventa subito calda? La borraccia che utilizzi di solito non mantiene al caldo il latte che prepari per il tuo bambino quando siete fuori casa? Nessun problema, su Amazon c’è proprio quello che fa al caso tuo. Infatti, avrai la possibilità di acquistare questa utilissima borraccia termica da 500 ml in offerta, al prezzo super conveniente di soli 12,29 euro invece di 15,22 euro.

Ebbene si, potrai acquistare questo ottimo prodotto – utile soprattutto in questo periodo – risparmiando alcuni euro ma solamente se ti affretterai e non ti lascerai scappare lo sconto del 5% e un ulteriore sconto del 15% che potrai avere tramite coupon.

Inoltre, se sei cliente Amazon Prime, potrai usufruire di importanti vantaggi, come ad esempio la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia, senza costi aggiuntivi. Grazie al suo design a doppia parete, potrai mantenere le tue bibite al fresco anche con le temperature più afose di questi giorni, che superano i 30°.

Dunque, questa borraccia è perfetta per mantenete l’acqua ghiacciata, il tè, il caffè, il succo di frutta e qualsiasi altra cosa al fresco. Lo stesso vale per le bevande calde, che non perderanno immediatamente la loro temperatura iniziale. Il tappo a vite rende la borraccia termica ti garantirà la giusta sicurezza, rendendo questa borraccia 100% ermetica e a prova di perdite.

Non manca l’utilissimo anello di trasporto ergonomico che ti consentirà di appendere questo contenitore per bevande allo zaino. Caratterizzato da un design sottile e realizzata in acciaio inossidabile, questo prodotto è particolarmente resistente alla ruggine e anti-collisione.

Insomma, assolutamente da non perdere, soprattutto a questo prezzo. Dunque, non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questa utilissima borraccia termica da 500 ml in offerta a poco più di 12 euro. Affrettati, il doppio sconto potrebbe terminare da un momento all’altro.

