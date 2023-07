Borraccia termica da 590ml per tenere al freddo e al caldo a 9,99€

Porta sempre con te le tue bevande fresche o calde spendendo pochissimo. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la borraccia termica SANTECO da 590 ml a soli 9,99 euro, invece che 17,99 euro.

Dunque se fai presto oggi puoi avvalerti di questo sconto del 44% che ti permette di avere un notevole risparmio. Potrai scegliere allo stesso prezzo diverse colorazioni come acciaio, arancione, blu, grigio, rosa e verde. Decidi quella che ti piace di più e fai un acquisto utilissimo sia per l’estate che ormai è arrivata che per il prossimo inverno quando farà invece freddo.

Borraccia termica spettacolare a pochissimo

Una borraccia come questa, in grado di tenere al fresco l’acqua o le bibite e al caldo le bevande come il tè, il caffè o la cioccolata è davvero utilissima. Spesso quando sei in giro hai bisogno di bere in giornate come queste dove c’è un caldo pazzesco e con questo thermos portatile lo potrai fare senza spendere un euro.

È in acciaio inox ed è in grado di mantenere le bibite fresche per ben 24 ore e le bevande al caldo per ben 12 ore. All’esterno è rivestita e a un tappo ermetico con una guaina in silicone che garantisce la massima affidabilità. È dotata anche di un gancio molto comodo che ti permette di attaccarla a uno zainetto.

A questo prezzo è davvero un’ottima offerta e l’acquisto migliore che puoi fare della categoria. Per cui non perdere tempo vai subito su Amazon e acquista la tua borraccia termica SANTECO da 590 ml a soli 9,99 euro, invece che 17,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.