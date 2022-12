Borraccia termica: 5 motivi per acquistare questa a 6€

La fine dell’anno si avvicina e allora non puoi fare a meno di mettere qualche buon proposito in atto già dai primi giorni. Da dove iniziare? Per esempio dal dire addio alla plastica monouso e in questo caso, alle bottigliette che acquisti quando sei in giro. Per farlo spendi pochissimo e ti porti a casa un prodotto senza limiti: una perfetta borraccia termica.

Con soli 6,98€ diventa tua su Amazon, un prezzo eccezionale da non farsi lasciare scappare. Con una capienza di 500 ML è perfetta per tutti i giorni.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo.

Borraccia termica: con questa non sbagli il tuo acquisto

Costa poco, fa il suo dovere ed è in colorazione nera così si adatta al tuo stile senza grossi problemi. La borraccia termica è uno di quei prodotti di cui non fare mai a meno quando esci di casa: semplice e versatile ti fa avere sempre qualcosa da bere senza spendere in plastica monouso.

Ho 5 ragioni per cui dovresti acquistare proprio questo modello:

nonostante sia economico, è al pari di marchi ben più noti;

con 500 ml di capienza è perfetta anche da avere in borsa o nello zaino senza che occupi tanto spazio;

realizzata in acciaio inossidabile, mantiene il calore per 12 ore e il freddo per 24 ore consecutive;

il tappo a vite è ermetico ed evita ogni tipo di perdita possibile;

in confezione ti viene data anche una spazzolina per pulirla in una sola mossa.

Insomma che altro dirti se non di acquistala subito, al prezzo che te la offre Amazon è praticamente un affare. Apri la pagina e completa l’acquisto con soli 6,98€ ora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.