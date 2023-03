Bonifici, prelievi, carte, illimitati e gratuiti: scopri Conto Circle

L’unico conto corrente dove tutte le operazioni sono illimitate e gratuite è Conto Circle di Banca Sella: una soluzione efficace soprattutto per familiari, amici o coinquilini che devono gestire spese condivise (come, ad esempio, l’affitto). Dai bonifici istantanei e online ai prelievi da Atm Sella e altre banche in area Euro, fino alle carte di debito e prepagate: ogni vantaggio viene proposto sempre illimitato e gratuito. Approfitta subito della promozione per ottenere uno sconto sui primi tre mesi di canone.

Tutti i vantaggi di un Conto Circle

Con Circle, creare un network di conti condivisi diventa facile e intuitivo. Non dovrai più preoccuparti di dover far quadrare i conti alla fine del mese con i tuoi coinquilini o amici: ognuno potrà facilmente visualizzare le spese e le entrate comuni, aggiornandole in tempo reale. Grazie alla funzionalità “Statistiche+” potrai tenere sotto controllo la situazione finanziaria del conto in modo chiaro e preciso, con una panoramica completa su transazioni e movimenti.

Oltre alle funzionalità già citate, avrai anche la possibilità di effettuare pagamenti contactless e online in modo rapido e sicuro grazie alla carta di debito inclusa nel conto (una, gratuita, per ogni intestatario del conto). E non finisce qui: con Conto Circle scambi denaro rapidamente con i tuoi contatti, ricevi due conti correnti Start completamente gratuiti per il primo anno e un numero illimitato di Sella Junior senza costi aggiuntivi per ragazzi dai dodici ai diciassette anni.

Non perdere l’opportunità di avere un conto bancario che ti offre numerosi vantaggi e un’esperienza di gestione finanziaria senza stress. Con Conto Circle avrai accesso a prelievi gratuiti da ATM Sella e altre banche in area Euro, bonifici istantanei, bonifici online in Italia e Paesi SEE, carte di debito e prepagate gratuite per ogni intestatario. Inoltre, potrai utilizzare il salvadanaio digitale per risparmiare in modo intelligente, tenere traccia delle tue spese con le statistiche personalizzate e collegare altri clienti Sella al tuo conto per semplificare la gestione delle finanze condivise. Apri subito il tuo conto e risparmia sul canone annuale. Oltre a tre mesi scontati, potrai accedere anche a una speciale copertura assicurativa dai rischi informatici.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.