BOMBA Xiaomi: ultimo giorno solo online sul sito Unieuro

Oggi è l’ultimo giorno per le offerte Solo Online di Unieuro. Approfitta ora o mai più e acquista gli smartphone più economici di Xiaomi a prezzi davvero vantaggiosi. Potrai aggiudicarti un dispositivo per te o da regalare a meno di 160 euro.

Cogli al volo l’affare e acquista il fantastico Xiaomi Redmi 9C a soli 159,99 euro, invece di 199,99 euro. Si tratta di un entry level di tutto rispetto che offre prestazioni ancora interessanti per chi cerca un dispositivo affidabile e sicuro.

Processore Helio G35 per garantirti ottime prestazioni anche quando giochi. 4GB di RAM e 128GB di memoria interna lo rendono uno smartphone di buona qualità votato anche all’imaging. Infatti, ciò che spicca in questo gioiellino è la sua tripla fotocamera AI che garantisce scatti da vero professionista.

Non perdere altro tempo e approfitta di questa offerta last minute che trovi Solo Online sul webstore di Unieuro. Potrai decidere di farti consegnare l’ordine direttamente a casa oppure ritirarlo gratuitamente al negozio Unieuro più vicino a te.

Xiaomi: tutti gli smartphone più economici Solo Online da Unieuro

Se cerchi uno smartphone ancora più economico allora c’è lui, lo Xiaomi Redmi 9A tuo a soli 99,99 euro, invece di 119,99 euro. Si tratta di un dispositivo basico che offre 32GB di memoria interna e 2GB di RAM. Utile come muletto o a chi deve solo utilizzarlo per telefonate, messaggi chat come WhatsApp, email e social network.

Il processore Helio G25 e una batteria da 5000 mAh infinita rendono questo smartphone un’ottima soluzione per chi cerca un prodotto longevo, duraturo ed essenziale. Il vantaggio è che ha tutto l’ecosistema Xiaomi capace di rendere ogni funzione davvero unica e superlativa.

Insomma, con questi due dispositivi il risparmio è assicurato e grazie a Unieuro riesci a portarti a casa un buon smartphone Android a un prezzo impensabile. Approfitta di questa ultima giornata di sconti Solo Online.