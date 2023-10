BOMBA Xiaomi Redmi Pad SE: solo 169€ su Unieuro

Grazie agli Halloween Days di Unieuro puoi acquistare lo Xiaomi Redmi Pad SE a un prezzo formidabile. Mettilo in carrello a soli 169,99 euro, invece di 219,90 euro. Si tratta di un affare spettacolare. Fai tua questa offerta bomba e scopri tutte le sue caratteristiche vincenti. Nato per rendere l’intrattenimento speciale, si presenta con un display Eye Care FHD+ da 11 pollici e frequenza di aggiornamento da 90Hz. Dettagli, colori e fluidità sono ad altissimi livelli.

Xiaomi Redmi Pad SE: 4 altoparlanti e batteria da 8000 mAh

Con uno Xiaomi Redmi Pad SE 128GB dai davvero di tutto e senza limiti. Portalo ovunque, ti accompagnerà in tutte le tue avventure grazie alla batteria da 8000 mAh. E con i suoi 4 altoparlanti Dolby Atmos sei avvolto dalla musica e ciò che stai ascoltando. Dentro un elegante design con corpo unico in metallo, si cela il processore Qualcomm Snapdragon 680 che permette prestazioni elevate per un’esperienza estremamente veloce.

Acquistalo subito a soli 169,99 euro, invece di 219,90 euro. Grazie alla partnership con PayPal e Klarna, su Unieuro puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Inoltre, Klarna ti permette anche di acquistare subito e pagare l’intero importo 30 giorni dopo dalla data di acquisto.

