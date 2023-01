BOMBA Xiaomi: su Monclick SCONTI SPECIALI fino a 100€

Monclick ha confezionato una serie di offerte a marchio Xiaomi davvero pazzesche. Perderle sarebbe un vero peccato. Ad esempio, in questo momento acquisti il Redmi Note 10 Pro a soli 229 euro, invece di 329 euro. Con questo ordine stai risparmiando esattamente 100 euro.

Stiamo parlando di uno smartphone eccezionale dalle caratteristiche premium. Grazie ai suoi 6GB di RAM e a 128GB di memoria interna puoi davvero utilizzarlo per farci di tutto. Inoltre, hai la consegna gratuita e puoi decidere di pagarlo in 3 rate a tasso zero selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento.

Xiaomi in super sconto: su Monclick risparmi fino a 100€

Risparmia ben 100 euro acquistando l’eccezionale Xiaomi Mi TV P1 32″. Grazie a Monclick oggi la metti nel carrello a soli 149 euro, invece di 249 euro. Si tratta di un’ottima occasione che beneficia della consegna gratuita. Inoltre, puoi decidere di pagarla in 3 rate a tasso zero con Klarna o PayPal.

Guarda tutti i tuoi contenuti preferiti da questa ottima smart TV senza cornici. Lo schermo LED da 32 pollici restituisce colori vivaci e immagini ricche di dettagli. Con Android TV inclusa potrai accedere a tutte le app e le piattaforme di streaming che vuoi, senza alcun limite.

Concludiamo ora con un must delle smartband. Acquista la Xiaomi Mi Smart Band 6 a soli 34 euro, invece di 44 euro. Una volta al polso non potrai più farne a meno. Comoda e leggera, si adatta a qualsiasi attività e in allenamento è molto pratica.

Il cinturino in morbido silicone è anallergico e facile da pulire. Essendo impermeabile all’acqua puoi portarla con te sotto la doccia e durante le tue sessioni di nuoto, anche in mare aperto. I sensori rilevano tutto sulla tua salute: frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue, sonno e ciclo mestruale.

