BOMBA Samsung Galaxy Watch6 su eBay: solo 224€

Grazie al nuovissimo Coupon FESTE23, su eBay acquisti il recentissimo Samsung Galaxy Watch6 44mm a soli 224,91 euro, invece di 349,90 euro. Un prezzo bomba davvero goloso! Questa offerta è perfetta se sei alla ricerca di uno smartwatch top di gamma, se vuoi fare un upgrade al tuo modello Galaxy Watch oppure se vuoi passare a Samsung con un orologio potente e raffinato. Aggiungilo al carrello e inserisci FESTE23 nell’apposita sezione dedicata ai codici sconto, prima del check out.

Samsung Galaxy Watch6: che lo spettacolo abbia inizio

Scegli il tuo Samsung Galaxy Watch6 44mm oggi che lo paghi solo 224,91 euro! Si tratta di un vero affare. Con oltre 90 tipi di allenamento, questo orologio è in grado di misurare la tua composizione corporea e proporti attività su misura per te. Grazie al monitoraggio preciso della salute sai sempre come stai e puoi anche effettuare un elettrocardiogramma direttamente dal tuo polso. Controllando anche il sonno, rileva il tuo stato di benessere quotidiano.

Acquistalo subito a soli 224,91 euro, invece di 349,90 euro. Tra l’altro, ottima opportunità con eBay, puoi anche decidere di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 74,97 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“. Insomma, non perdere altro tempo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.