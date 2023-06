BOMBA Samsung Galaxy Watch4 Classic: oggi lo acquisti a soli 179€

Sbrigati perché su eBay sono rimasti gli ultimi pezzi del Samsung Galaxy Watch4 Classic a soli 179,99 euro, invece di 399 euro. Che sconto incredibile per questo top di gamma eterno. Lo smartwatch intramontabile ora è il miglior best buy della categoria. La cassa in acciaio inox da 46mm è resistente ed elegante. Grazie alla sua ghiera rotante accedi alle varie informazioni scorrendole in modo pratico e veloce, soprattutto mentre ti stai allenando.

Con eBay hai la consegna gratuita a domicilio con spedizione veloce entro pochissimi giorni dall’ordine. Inoltre, puoi anche pagarlo in 3 rate tasso zero da 56,99 euro al mese. Ti basta scegliere PayPal come metodo di pagamento e selezionare “Paga in 3 Rate“. In pochissimi click ottieni un mini finanziamento con prima rata al momento dell’acquisto e le restanti nei due mesi successivi. Cosa stai aspettando? Sbrigati prima che l’offerta termini in sold out.

Samsung Galaxy Watch4 Classic: la classe non è acqua

Indossa subito il Samsung Galaxy Watch4 Classic e mostra a tutti quando ami sport, forma fisica, salute ed eleganza. Ogni dettaglio di questo orologio è curato nei minimi particolari. Effettua chiamate, rispondi a messaggi, chat ed email direttamente dal tuo polso. Tieni sotto controllo frequenza cardiaca e ossigeno nel sangue, 24 ore su 24. Scopri subito se sei sotto stress e attiva l’esercizio adatto per rilassarti e tornare a parametri accettabili.

Scopri se dormi bene e migliora le tue abitudini di sonno. I sensori di questo smartwatch rivelano anche il tuo russamento. Controlla regolarmente la pressione arteriosa ed effettua un elettrocardiogramma da polso dove e quando vuoi, in pochi secondi. Scegli il meglio della tecnologia. Acquista il Galaxy Watch4 Classi a soli 179,99 euro, invece di 399 euro. Consegna gratuita e rate tasso zero con eBay.

