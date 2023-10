BOMBA Samsung Galaxy Tab A8 LTE: solo 10€/mese a Tasso Zero

Approfitta subito del Tasso Zero di MediaWorld per fare un affare spettacolare oggi stesso. Acquista il Samsung Galaxy Tab A8 LTE da soli 10 euro al mese, senza interessi. Il prezzo speciale dell’offerta è di 199,99 euro, invece di 319,90 euro. Attenzione, perché stiamo parlando della versione LTE che ti permette di inserire una SIM Dati per avere internet anche quando non hai accesso a una tua rete WiFi.

Samsung Galaxy Tab A8 LTE: il tablet furbo a un prezzo spettacolare

Scegli il Samsung Galaxy Tab A8 LTE a soli 199,99 euro! Questo prezzo è davvero speciale. Infatti, stiamo parlando di un tablet estremamente versatile che offre un ampio display LCD da ben 10,5 pollici. La scocca in metallo non solo conferisce a questo tablet un design speciale, ma lo rende anche resistente e adatto per essere portato in giro. Il processore Octa-Core ti farà battere il cuore perché è veloce e performante.

Non perdere l’occasione del giorno. Vai su MediaWorld e assicurati il Galaxy Tab A8 LTE a soli 199,99 euro, invece di 319,90 euro. Grazie al Tutto Vero Tasso Zero, puoi anche decidere di pagare in 20 rate senza interessi da soli 10uro al mese con Findomestic. Che occasione d’oro per goderti la migliore tecnologia acquistandola subito, ma pagandola un po’ alla volta.

